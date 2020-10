Coronavirus, farmaci salvavita: "Eparina, cortisone e Remdesivir sono efficaci"

Il Coronavirus non ha mai interrotto la sua corsa al contagio. In attesa di un vaccino efficace, l'unica soluzione per contenere la malattia è l'utilizzo di farmaci in grado di aggredire il virus. I più recenti studi - si legge sul Corriere della Sera - indicano un forte calo dei tassi di mortalità ospedaliera per Covid- 19 rispetto ai valori registrati nella scorsa primavera. La discesa, dell’ordine di circa il 20 per cento, si osserva in tutti i gruppi, compresi i pazienti più anziani e quelli con patologie pregresse e (anche se in maniera differente) accumuna diversi Paesi. Un’analisi della New York University su 5 mila ricoveri tra marzo e agosto ha stimato una probabilità del 25,6 per cento di morte all’inizio della pandemia e del 7,6 per cento in questo momento.

L’unico farmaco approvato dall’Agenzia europea per i medicinali - prosegue il Corriere - è il Remdesivir. «È somministrato solo in ambito ospedaliero e con indicazioni ben precise — specifica Sergio Harari, pneumologo all’Ospedale San Giuseppe MultiMedica di Milano e professore di Medicina Interna all’Università di Milano — e comunque non è un farmaco miracoloso: l’efficacia è limitata ad alcuni profili di pazienti. Oggi i farmaci più usati sono i cortisonici, l’eparina a basso peso molecolare per prevenire fenomeni di tromboembolismo e, appunto, l’antivirale Remdesivir".