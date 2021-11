Coronavirus, Friuli e Marche verso il giallo. Intensive: "Si regge un mese"

Coronavirus, allarme terapie Intensive: "Si regge massimo un mese"

I numeri peggiorano in tutte le Regioni. E' questo il quadro allarmante che si sta registrando in Italia per quanto riguarda il Coronavirus. Marche, Friuli e provincia di Bolzano che sono ormai ad un passo dalla zona gialla. Non sarà da lunedì, ma con ogni probabilità la misura potrebbe scattare dalla settimana successiva. Gli indicatori - si legge sul Corriere della Sera - parlano chiaro: il Friuli ad esempio è già al 14% (ben oltre la soglia del 10%) per i posti occupati in terapia intensiva, ma poco sotto al limite del 15% (sempre al 14%) per i posti di degenza ordinaria. Con un’incidenza da fascia rossa per 288 casi ogni 100 mila abitanti. Anche la provincia di Bolzano è al limite ed è probabile che sfori nel giro di qualche settimana, visti i tempi accorciati di raddoppio dei casi. La lente è poi sulle Marche: 112 casi per 100 mila abitanti (indicatore da fascia gialla).

Si chiamano - prosegue il Corriere - «proiezioni sui tempi di raddoppio» e in una fase epidemica ascendente come questa, in cui i contagi aumentano trascinati da un indice di trasmissibilità all’1,21% (per ogni caso di Covid 1,21 contagi), vanno letti con attenzione per capire cosa ci attende da qui al Natale. Malgrado la situazione sia ancora sotto controllo, senza un’inversione di questa curva certificata da una riduzione sotto l’1% dell’Rt, la prospettiva nel giro di un mese è che alcune regioni possano finire in zona gialla (o arancione) se il tasso di saturazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive dovesse sfondare le soglie critiche decise a luglio.

