Coronavirus

Giovedì, 14 gennaio 2021 - 08:57:00 Coronavirus, in Germania nuovo record di vittime: 1244 morti in 24 ore 25.164 i nuovi contagi, con un indice di incidenza dei nuovi casi per 100 mila abitanti su sette giorni a 151,2, ancora molto lontano dalla soglia dei 50

Nuovo record di morti per coronavirus in Germania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.244 decessi, superando il precedente primato di venerdì 8 gennaio (1.188). I nuovi casi sono stati 25.164. Lo ha riferito il Robert Koch Institute. L'indice di incidenza dei nuovi contagi per 100 mila abitanti su sette giorni è a 151,2, ancora molto lontano dalla soglia dei 50.