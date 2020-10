Ancora in forte crescita la curva epidemica in Italia. Oggi sono 26.831 i nuovi casi registrati (ieri erano 24.991), con il nuovo record di tamponi, 201.452 (meno di 3mila piu' di ieri). In aumento i decessi, 217 contro i 205 di ieri, per un totale di 38.122. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.