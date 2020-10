Coronavirus, la cura con anticorpi monoclonali sarà realtà a breve."Funziona"

Il Coronavirus, se non avrà presto un vaccino pronto per sconfiggerlo, avrà molto probabilmente un forte antagonista a breve: la cura con anticorpi monoclonali. "Abbiamo accelerato, - spiega alla Stampa Rino Rappuoli, scienziato di fama mondiale e padre di tanti vaccini - già a metà dicembre potremo iniziare la sperimentazione della terapia sui pazienti Covid e chiuderla in un mese-mese e mezzo. Dopo l’arruolamento in un mese-un mese e mezzo contiamo di avere i risultati in base ai quali poter chiedere l’autorizzazione al commercio".

"Con tecniche sofisticate, - spiega Rappuoli alla Stampa - abbiamo isolato e riprodotto sinteticamente tre super-anticorpi capaci di impedire per sei mesi la replicazione del virus, anche con piccoli dosaggi, con una semplice iniezione sottocutanea. La somministreremo prima ai pazienti Covid, così potremo vedere in tempi brevi se funziona così come gli anticorpi monoclonali hanno funzionato per tanti tipi di tumore e di malattie autoimmuni. Il vaccino garantisce un’immunità più lunga ma produce i suoi effetti protettivi dopo circa due mesi. La terapia monoclonale azzera da subito la carica virale e serve soprattutto a guarire chi è già infetto. Serviranno entrambi".