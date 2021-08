Coronavirus, la Sicilia ad un passo dalla zona gialla. Trema anche la Sardegna

Coronavirus, la Sicilia ad un passo dalla zona gialla. Trema la Sardegna

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Lo dicono i numeri, il dato più preoccupante rigurda la situazione negli ospedali, tornano a riempirsi i reparti, sia ordinari che in terapia intensiva. Tra le Regioni con il tasso di occupazione più elevato, ci sono la Sicilia e la Sardegna. La Regione governata da Musumeci - si legge sul Messaggero - a causa dell'alta percentuale di non vaccinati si sta rapidamente portando verso la zona gialla nella quale sono già collocati di fatto gli abitanti di 55 Comuni dell'isola. I dati diffusi ieri dall'Agenas, l'agenzia dei servizi delle Regioni, parlano chiaro: la Sicilia segnala un nuovo piccolo ma significativo aggravamento della situazione sul fronte dei posti letto occupati che sono saliti al 20% per l'area medica (casi non gravi) e restano all'11% per le terapie intensive.

Quindi la Sicilia - prosegue il Messaggero - sembra fuori dai parametri minimi della zona bianca che sono 15% di occupazione per i posti letto delle aree ospedaliere Covid e 10% per le intensive. La decisione di lasciare la Sicilia in area bianca o gialla sarà presa venerdì sulla base dei dati di martedì scorso quando i posti ospedalieri occupati erano a quota 19%.L'altra Regione in affanno sul fronte dei dati è la Sardegna che ieri aveva il livello più alto di occupazione dei letti in rianimazione con il 12% ma riesce ancora a tenere al livello del 14% l'uso dei letti per i ricoveri leggeri.