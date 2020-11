Coronavirus, ordine dei medici: "Lockdown totale. Avremo altri 10 mila morti"

Il Coronavirus in Italia fa sempre più paura. Il numero dei contagiati è in continuo aumento, dalle Regioni arriva un grido d'allarme generalizzato e anche l'ordine dei medici grida: "Bisogna fermare tutto". La situazione negli ospedali è drammatica, con le terapie intensive schizzate a quota 2800. Già oggi - si legge sul Corriere della Sera - alcune regioni passeranno dalla zona gialla a quella arancione, un salto che impone ai cittadini misure più rigide di contenimento del virus. "La situazione è molto critica", ha preso atto il presidente dell'Alto Adige Arno Kompatscher prima di firmare l’ordinanza, che mette di fatto in zona rossa la provincia autonoma di Bolzano.

Lo scenario - prosegue il Corriere - è grave in tutto il Paese. Il presidente della Federazione degli ordini dei medici, Filippo Anelli, implora misure ancora più drastiche: "La situazione tra un mese sarà drammatica, serve un lockdown totale in tutto il Paese". Il sistema sanitario non tiene, presto le aree gialle si potrebbero trovare nelle stesse condizioni di quelle che adesso sono rosse: "Con la media attuale, in un mese arriveremmo ad ulteriori 10 mila decessi". In linea il consulente del ministro Speranza Walter Ricciardi che sollecita una "chiusura totale delle aree metropolitane» e accusa il governo di essere "troppo lento nelle decisioni". Il ministro della Salute Roberto Speranza avverte i governatori: "Sarebbe un reato grave dare dei dati falsi. Se verifico che c’è un rischio, io non ho paura di firmare nuove ordinanze per ulteriori restrizioni".