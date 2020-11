Coronavirus, Regioni Cdx e Salvini: "Limitare movimenti degli over 70"

Limitare gli spostamenti degli over 70 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: e' una delle ipotesi prospettate da alcune regioni, in particolare, secondo quanto si apprende, Lombardia, Piemonte e Liguria, al vertice con i ministri Boccia e Speranza in vista del nuovo Dpcm.

SALVINI, 'NON CHIUDERE TUTTO UN POPOLO, INTERVENTI PER PROTEGGERE OVER 70'

"Faccio e faremo di tutto per evitare un'altra chiusura totale generale che sarebbe un disastro, le persone si possono curare a casa: terapia a domicilio, cure a domicilio, telemedicina, tampone a domicilio, ribadisce Salvini. Bisogna "proteggere, se serve" tenendo "a casa i più anziani, i più fragili, i più esposti". Lo dice Matteo Salvini, nel corso di una diretta su Instagram, parlando delle misure per fronteggiare il coronavirus. "L'età media di chi è morto, in questo in queste settimane di covid - ricorda Salvini - è 81 anni, e 3 persone su 4 sono morte con almeno altre tre malattie quindi vuol dire che il covid colpisce soprattutto i più anziani". "Quindi - chiede Salvini - invece di punire, rinchiudere, inseguire, perseguire 60 milioni di Italiani si intervenga sui soggetti più a rischio", intervenendo nel caso a "limitazioni, per il loro bene, per il loro interesse, per i soggetti più fragili, coloro che hanno più di 70 anni che non possono essere costretti a uscire di casa per andare a farsi il tampone, a cui la spesa può essere portata a domicilio".

BUFERA SU TWEET TOTI, 'ANZIANI PIU' FRAGILI, NON INDISPENSABILI A SFORZO PRODUTTIVO'

Bufera su un tweet del governatore della Liguria, Giovanni Toti, nel giorno dell'incontro delle Regioni con il Governo. A scatenare migliaia di reazioni su Twitter, queste frasi sul coronavirus e le sue vittime: "Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate", scrive il governatore. Poco fa, una rettifica dello staff: "Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più".