Coronavirus, Sicilia salva dalla zona gialla. Dimissioni pazienti in massa

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Lo certificano i numeri, i contagi sono in aumento a causa della variante delta che ormai domina su tutto il territorio. Preoccupa soprattutto la situazione negli ospedali tornati ad essere sotto pressione, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Il monitoraggio delle Regioni, però - si legge sul Fatto Quotidiano - dovrebbe aver scongiurato il declassamento, che fino a ieri sembrava quasi certo, della Sicilia in zona gialla. L'isola resterà in bianco. A quanto risulta da indiscrezioni di palazzo, i dati in possesso della Cabina di regia differirebbero di qualche decimale rispetto a quelli diffusi da Agenas, l’agenzia ministeriale per i servizi sanitari, secondo cui l’Isola avrebbe superato entrambe le soglie critiche di occupazione dei posti letto sia nei reparti ordinari (17%, limite del 15) che in quelli di terapia intensiva (10,2%, soglia al 10).

La retrocessione in zona gialla, - prosegue il Fatto - stando a quanto riporta livesicilia.it , potrebbe essere evitata anche grazie alla delibera “svuotareparti” firmata dal direttore del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca datata 13 dicembre. Il dirigente autorizza le aziende sanitarie siciliane a dimettere, anche se positivi al Covid, pazienti che non abbiano febbre da 48 ore, che abbiano una saturazione uguale o superiore a 92% o 90% per i cronici da almeno 48 ore, che non siano in ossigenoterapia, che siano emodinamicamente stabili e “autosufficienti nella gestione delle attività quotidiane”. La cura del paziente dimesso, si legge sempre nella circolare, sarà affidata alle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziali della Regione. Sotto osservazione anche Sardegna e Calabria, i loro parametri sono ai limiti, ma per il momento rimangono in bianco.