Coronavirus, Svizzera cancella 4 regioni italiane da lista 'rischio elevato'

La Svizzera ha aggiornato la lista dei Paesi e delle regioni "con rischio elevato di contagio", rimuovendo anche quattro regioni italiane: Campania, Liguria, Sardegna e Veneto. La modifica entra in vigore da giovedì 29 ottobre. Per chi entra nel Paese dalle aree elencate c'è l'obbligo di quarantena, che non decade con esito negativo di test. Le regioni da cui sarà obbligatorio rispettare la regola saranno tre are della Francia, Andorra, Armenia, Belgio e Repubblica Ceca.

CORONAVIRUS: TOTI "STOP OBBLIGO QUARANTENA LIGURI CHE VANNO IN SVIZZERA"

- "Da ora i liguri che vorranno andare in SVIZZERA non saranno piu' soggetti all'obbligo di quarantena". Lo comunica il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti attraverso i suoi canali social. "Il Consiglio federale - continua Toti - ha cambiato le regole per le quarantene, togliendo la Liguria dalla black list. E' una buona notizia anche per i tanti liguri che si spostano per lavoro". "Campania, Liguria, Sardegna e Veneto - ha aggiunto il presidente ligure - non sono piu' nella lista SVIZZERA delle regioni a rischio di coronavirus, con obbligo di quarantene per i viaggiatori". "Da quanto ci ha comunicato il console con cui siamo in contatto - conclude Toti - A causa dell'incidenza dei casi di Covid-19 nella Confederazione, superiore alla media europea, il governo elvetico ha adeguato la soglia per l'inclusione nella lista di Paesi e regioni a rischio. Da domani solo Belgio, Repubblica Ceca, Andorra e Armenia e tre aree della Francia saranno nella lista rossa".