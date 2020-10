Coronavirus, va sempre peggio: 19.143 nuovi positivi e 91 morti

Nuova impennata dei contagi da Coronavirus, saliti a 19.142 (+3.064) con il record di 182.032 tamponi (+12mila). E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 91 decessi. In Lombardia i nuovi casi positivi sfiorano quasi le 5mila unita' (4.916), mentre sono 2.280 in Campania e 2.032 in Piemonte. Gli attualmente positivi sono 186.002 (+16.700) con 10.549 pazienti ricoverati con sintomi (+855) e 1.049 in terapia intensiva (+57). Sono in isolamento domiciliare 174mila pazienti mentre sono 2.352 le persone guarite o dimesse.



Covid: Italia, 14 milioni e 132.421 tamponi da inizio pandemia - In Italia dall'inizio dell'emergenza per il Coronavirus sono stati eseguiti 14 milioni e 132.421 tamponi. Il dato emerge dal report settimanale del Commissario straordinario sull'emergenza Coronavirus. Nella giornata di ieri, secondo quanto emerge dal report, la percentuale dei positivi al Covid 19 su 170.392 tamponi era del 9,4%, un dato in diminuzione rispetto alla giornata del 21 marzo scorso quando su soli 26.336 tamponi, la percentuale dei positivi era del 24,9%. Solo sette giorni fa, il 14 ottobre,la percentuale dei positivi era del 4,8%, su 152.196 tamponi effettuati.

Covid: Fontana, oggi in Lombardia 5mila nuovi positivi - "La linea dei contagi in Lombardia sta salendo, oggi ci sono 5mila positivi in piu' rispetto a ieri e 350 ricoveri tra intensiva e non intensiva: nella intensiva sono complessivamente 170, mentre a Milano citta' i nuovi contagiati sono circa mille, numeri che dicono che il virus ha ripreso a circolare". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso di un punto stampa a Palazzo Lombardia a Milano.

Covid: De Luca, oggi in Campania 2.280 nuovi casi di contagio - "La situazione di oggi: abbiamo 2.280 positivi su 15.800 tamponi. Abbiamo il 14 percento di contagi rispetto al 12,8 di ieri". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.

Covid: Lazio, 22 mila tamponi e 1389 positivi - Su oltre 22 mila i tamponi oggi nel Lazio dove si registrano 1.389 casi positivi, 11 i decessi e 88 i guariti che nel totale hanno superato la soglia dei 10 mila. Il rapporto tra i tamponi e i positivi e' 6%. "In queste ore c'e' uno sforzo enorme di tutto il sistema per attivare rapidamente tutti i posti letto previsti dalla nuova ordinanza. Questa e' la priorita' dei prossimi giorni", spiega l'assessore alla sanita' del Lazio Alessio D'Amato.

Covid: Abruzzo, positivi a 7.325, piu' 234 rispetto a ieri, due nuovi decessi - Sono complessivamente 7.325 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 234 nuovi casi (di eta' compresa tra 2 e 90 anni). Dei nuovi casi, 114 sono riferiti a tracciamenti di focolai gia' noti. I positivi con eta' inferiore ai 19 anni sono 46, di cui 12 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 20 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 503 (si tratta di una 85enne e un 79enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.293 dimessi/guariti (+79 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 3.529 (+153 rispetto a ieri).

Coronavirus, in Puglia 590 nuovi casi: 91 in Rssa Triggiano, 18 in scuola Gargano - Oggi in Puglia sono stati rilevati 590 nuovi casi di Covid-19 su 5.253 tamponi. In totale sono stati scoperti 13.400 contagi con 523.235 test. Sono stati registrati 90 contagi in una residenza sanitaria per anziani di Triggiano (Bari). Una scuola di Rodi Garganico (Foggia) è stata chiusa perché 14 alunni e 4 insegnati sono risultati positivi al coronavirus. Nelle ultime 24 ore c'è stata una vittima in provincia di Taranto, che porta il numero di decessi nella regione a 646. I guariti dall'inizio dell'emergenza sono invece 5.926, 40 più di ieri. Lo si evince dal bollettino diffuso dalla Regione Puglia. I nuovi positivi sono così divisi per provincia: 234 a Bari, 30 a Brindisi, 58 nella provincia di Bat, 176 a Foggia, 19 a Lecce, 65 a Taranto, 1 residente fuori regione e 7 con provincia di residenza non nota. Gli attualmente positivi in Puglia sono 6.828, di cui 531 ricoverati e 6.297 in isolamento domiciliare. I 13.400 casi rilevati dall'inizio dell'emergenza sono così divisi per provincia: 5.995 a Bari, 1.271 nella provincia di Bat, 985 a Brindisi, 3.219 a Foggia, 1.012 a Lecce, 1.212 a Taranto, 95 attribuiti a residenti fuori regione e 11 con provincia di residenza non nota.



Covid: 349 nuovi casi in Sardegna, invariati decessi e intensive - Nuovo record di casi di Coronavirus in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unita' di crisi regionale si registrano 349 nuovi contagi, 241 rilevati attraverso attivita' di screening e 108 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime: 181. Salgono a 7.235 i casi di positivita' complessivamente accertati nell'isola dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 242.374 tamponi con un incremento di 3.746 test, il piu' alto registrato in Sardegna nelle ventiquattro ore. Sono invece 275 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva: 36. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.975. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.732 (+56) pazienti guariti, piu' altri 36 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 7.235 casi positivi complessivamente accertati, 1.309 (+86) sono stati rilevati nella Citta' Metropolitana di Cagliari, 1.116 (+100) nel Sud Sardegna, 605 (+38) a Oristano, 1.041 (+45) a Nuoro, 3.164 (+80) a Sassari.