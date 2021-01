Covid: 10 mila e 800 nuovi casi, il tasso di positività resta al 13,8%

Sono 10.800 i nuovi casi di Covid in Italia, in diminuzione rispetto ai 14.245 di ieri: in calo anche i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 77.993 a fronte dei 102.974 del giorno prima per cui il tasso positivi/test resta invariato al 13,8%. Il numero dei decessi è oggi di 348, uno in più di ieri, con il totale che sale a 75.680.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è ancora una volta il Veneto (1.682), davanti a Campania (1.600), Sicilia (1.391) e Lazio (1.334). Il numero totale dei casi dall'inizio dell'emergenza sale a 2.166.244. Gli attualmente positivi diventano 570.458 (-5.576), i dimessi/guariti 1.520.106 (+16.206). Crescono di 242 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 23.317, mentre calano di 4 le terapie intensive, attualmente 2.579; in isolamento domiciliare figurano 544.562 persone, -5.954 rispetto a ieri.