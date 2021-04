Covid, 16.232 nuovi casi, 360 morti, sale il tasso di positività al 4,4%

Sono 16.232 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 13.844 di ieri. I tamponi sono 364.804, quasi 15 mila più di ieri, ma il tasso di positività è comunque in lieve crescita dal 3,9% al 4,4%. Stabile, e sempre molto alto, il numero dei decessi: 360 (ieri 364), per un totale di 118.357 vittime da inizio epidemia. Prosegue invece il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 55 in meno (ieri -75) con 174 ingressi del giorno, e scendono a 3.021, mentre i ricoveri ordinari calano di 690 unità (ieri -471), e sono ora 22.094. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.