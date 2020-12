Covid: 17.992 nuovi casi con 179.800 tamponi. 674 i decessi

Nuovi casi di Covid in Italia in calo rispetto a ieri: secondo l'ultimo bollettino del ministero della salute, nelle ultime 24 ore sono stati 17.992 rispetto ai 18.236 di ieri. In calo però anche il numero dei tamponi effettuati, 179.800 oggi a fronte dei 185.320 di ieri. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 674 (ieri 683), per un totale di 67.894.

Nell'ambito dei nuovi contagi al coronavirus, tra le regioni, è sempre il Veneto, con 4.211 casi, a fare da traino seguito da Lombardia (2.744), Emilia Romagna (1.745) e Puglia (1.314).

Lieve aumento dell'indice di positività nel rapporto tra i nuovi casi di contagio delle ultime 24 ore (17.992) e i tamponi processati (179.800). Secondo il bollettino del ministero della Salute l'indice è del 10%, mentre ieri era del 9,8%.

Gli attualmente positivi sono 627.798, con un decremento di 7.545 unità rispetto a ieri, mentre dimessi e guariti diventano 1.226.086, più 22.272. Cala la pressione sulle strutture ospedaliere: in terapia intensiva ci sono 2.819 pazienti (meno 36 rispetto a ieri; 189 gli ingressi del giorno), i ricoverati con sintomi sono 25.769 (meno 658). Diminuisce anche - di 6.851 unità - il numero delle persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 599.210.