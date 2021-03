Covid: 19.749 nuovi casi, il tasso di positività cala al 5,7%

Sono 19.749 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte dei 13.902 di ieri. Molto più numerosi anche i tamponi effettuati, 345.336 contro i 184.684 di ieri, con il tasso di positività che scende al 5,7% (ieri era del 7,5%). I morti sono 376 (ieri 318) per un totale di 100.479. Sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è ancora una volta la Lombardia (4.086), davanti a Campania (2.709), Emilia Romagna (2.429), Piemonte (2.018) e Veneto (1.608). Cresce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 22.393, con un incremento di 562 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.756 (+56). In isolamento domiciliare risultano 453.734 persone (5.732 in più). Sempre rispetto a ieri i dimessi/guariti sono 12.999 in più (totale 2.521.731), gli attualmente positivi 6.350 in più (478.883).