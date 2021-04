Covid, 6 Regioni (tra cui la Lombardia) passano arancioni, Sardegna rossa

Covid: ordinanze, 6 Regioni passano arancioni, Sardegna rossa

Coronavirus, Lombardia e altre 5 Regioni passano in zona arancione: la Sardegna diventa rossa. Secondo l'Iss, intanto, sono 8 le Regioni con l'indice Rt ancora sopra l'1 - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmera' in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 12 aprile. Passano in arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Passa in zona rossa la Regione Sardegna

Covid: Appendino, zona arancione passo di grande impatto

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, rispondendo alle domande dei cittadini in diretta sui social parla del Piemonte che sta per passare in zona arancione. "Il passaggio avra' un impatto molto importante - aggiunge - penso ai banchi extra alimentari dei mercati e alla scuola. E' un passaggio molto significativo, attendiamo l'ufficialita' ma speriamo di poter fare questo passo in avanti, sia per le categorie economiche sia per la comunita' scolastica".

Covid, Toti: "Studenti delle superiori al 50% in classe in Liguria"

"Per quanto riguarda la scuola, firmero' un'ordinanza che dispone il ritorno in classe del 50 per cento degli studenti delle superiori in tutta la Liguria. Da lunedi' sara' anche nuovamente possibile raggiungere le seconde case e le imbarcazioni", aggiunge.