Covid: abbiamo sbagliato tutto. Boris Johnson inchiodato dal report sanitario

“Sul Covid abbiamo sbagliato tutto”: la durissima autocritica del Governo inglese viene messa nero su bianco nel report del Parlamento d’Oltremanica

Un’autentica bomba è scoppiata sul Governo di Boris Johnson a seguito della pubblicazione del documento “Coronavirus: lessons learned to date”, realizzato dai Comitati per l’assistenza sanitaria e sociale e per la scienza e tecnologia del Parlamento britannico.

Il report sulle “lezioni sin qui imparate” in merito al Covid-19 punta il dito su una serie di gravi errori commessi nella gestione dell’emergenza sanitaria, da parte di un Governo che inizialmente ha minimizzato il problema, per poi puntare a un’improbabile ricerca dell’immunità di gregge ed infine rendersi conto che la cosa stava sfuggendo di mano, anche in seguito al contagio dello stesso Premier Boris Johnson.

Proprio a seguito dell’improvvida decisione di lasciar circolare il virus per raggiungere l’immunità di gregge, in Inghilterra il lockdown è stato deciso troppo tardi, con una scelta che “è costata molte vite umane”.

Sono oltre 150.000 le vittime finora registrate nel Regno Unito a causa del Covid-19, in quella che il report descrive come la "più grande sfida in tempo di pace" nell'ultimo secolo.

"Il Paese ha combinato alcuni grandi risultati con alcuni grandi errori. È fondamentale imparare da entrambi". Tra gli errori quello più rilevante è stato non aver dato seguito ai consigli tecnici del Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies), adottando il lockdown solamente nella seconda metà del mese di marzo del 2020. Eppure, quanto stava avvenendo in Cina e in Italia avrebbe dovuto mettere all’erta anche gli inglesi: “I nostri comitati hanno osservato che il Regno Unito non ha tratto abbastanza vantaggio dall'apprendimento e dall'esperienza generati in altri paesi, in particolare nell'Asia orientale, per gestire quella situazione".

"Questo approccio ha significato che gli eventi che potrebbero aver diffuso il virus all'inizio dell'emergenza sono proseguiti, come la partita di calcio tra Liverpool e Atletico Madrid l'11 marzo – il giorno in cui il Coronavirus è stato classificato come pandemia dall'OMS – con una folla di oltre 50.000 persone, e come il Cheltenham Festival of Racing tenutosi tra il 10 e il 13 marzo, dove si sono riunite più di 250.000 persone", rincara la dose il report.

Tutto questo nonostante il fatto che il Regno Unito sia stato uno dei primi paesi al mondo a sviluppare un test per il Covid-19, già nel gennaio 2020, ma al quale ha fatto seguito una ritardata attività di tracciamento per tutto il primo anno della pandemia: per molte settimane venivano testati solamente i ricoverati in ospedale, fattore che ha favorito la circolazione del Coronavirus tra la popolazione.

Ci sono però anche degli aspetti positivi, come la campagna di vaccinazione resa possibile anche dallo sviluppo di una serie di vaccini sostenuti dal Governo, a partire da quello di Oxford-AstraZeneca. Secondo il report si è trattato di una "delle iniziative più efficaci della storia, che alla fine aiuterà a salvare milioni di vite qui e in tutto il mondo".