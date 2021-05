Covid, bollettino 10 maggio: 5.080 nuovi casi, 198 morti, positività al 3,9%

Sono 5.080 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.292. Sono invece 198 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 139 di ieri.

La regione oggi con il maggior numero di nuovi casi e' la Campania con 943 (ieri +1.233), seguita da Lazio con +680 (ieri +788), quindi Sicilia con +589 (ieri +494), Lombardia con +583 (ieri 1.326), Toscana con +481 (ieri +713), Emilia Romagna con +471 (ieri +650). I contagi totali dall'inizio della pandemia salgono a 4.116.287. Il numero dei guariti aumenta di 14.416 unita' (ieri 17.394), per un totale di 3.604.523 dall'inizio della pandemia. Diminuiscono ancora gli attualmente positivi, 6.266 in meno (ieri -7.444): gli attualmente positivi sono 383.854, di cui in isolamento domiciliare 366.242 pazienti.