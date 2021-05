Covid, bollettino 12 maggio: 7.852 nuovi casi, 262 morti, positività al 2,5%

Sale la curva epidemica in Italia. I nuovi casi Covid nelle 24 ore sono 7.852 contro i 6.946 di ieri, ma con oltre 20mila tamponi in piu', 306.744. Il tasso di positivita' passa al 2,5% dopo il 2,4% di ieri, il valore piu' basso dal 2 ottobre. In aumento invece i decessi, 262 (ieri 251), per un totale di 123.544 vittime dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Prosegue la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 64 in meno (ieri -102) con 91 ingressi del giorno (ieri 100), e scendono a 1.992 totali, mentre i ricoveri calano di 657 unita' (ieri -490, e sono 14.280 in tutto. La regione con piu' casi e' la Lombardia (+1.198), seguita da Campania (+1.127), Piemonte (+774), Lazio (+633) e Puglia (+615). I contagi totali salgono a 4.131.078. I guariti da ieri sono 19.023 (ieri 16.503), per un totale di 3.655.112. Per questo ancora in netta diminuzione il numero degli attualmente positivi, 11.437 in meno (ieri -9.811): i malati attuali sono ora 352.422. Di questi, sono in isolamento domiciliare 336.150 pazienti.