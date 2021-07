Covid, bollettino 15 luglio: 2455 nuovi casi, 9 morti, positività al 1,28%

Sono 2.455 i contagi da coronavirus Sars-CoV-2 in Italia oggi (ieri 2.153), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 190.922 tamponi, per un tasso positività che sale a 1,28%. Calano i pazienti Covid in ospedale rispetto alla giornata di ieri: sono 1.089 i ricoverati con sintomi (-19) mentre aumentano di due i ricoveri in terapia intensiva (153 contro i 151 di ieri), con 11 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 40.900 gli attuali positivi.