Covid, bollettino 23 settembre: 4.061 casi e 63 morti. Positività all'1,3%

Covid, bollettino quotidiano 23 settembre: calano i ricoveri ordinari e non. Positività giù all'1,3%

Ancora in calo la curva epidemica in Italia: secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute: i nuovi casi sono 4.061, contro i 3.970 di ieri ma sopratuttto i 5.117 di giovedì scorso, a conferma di un trend settimanale intorno al -15%. Con 321.554 tamponi, 29 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende leggermente dall'1,4% all'1,3%. I decessi nelle 24 ore sono 63 (ieri 67), con diversi recuperi di notifiche arretrate dalla Sicilia e 5 dal Lazio. Sono 130.551 le vittime totali da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -3) con 30 ingressi del giorno, e scendono a 505, mentre i ricoveri ordinari sono 146 in meno (ieri -141), 3.650 in tutto.

La regione con più casi odierni è la Sicilia, comunque in calo (+647), seguita da Veneto (+445), Lombardia (+443), Campania (+419) e Lazio (+372). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 4.649.906. I guariti sono 5.466 (ieri 6.850), per un totale di 4.414.272. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, 1.476 in meno (ieri -2.954), che scendono a 105.083. Di questi, sono in isolamento domiciliare 100.928 pazienti.