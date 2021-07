Covid, bollettino 7 luglio: 1010 casi, 14 morti, tasso positività sale a 0,56%

Sono oltre mille i nuovi casi di coronavirus (1.010) e 14 i morti in 24 ore. Sono i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio.

Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal coronavirus 4.265.714 persone mentre ne sono morte 127.718. I dimessi-guariti in 24 ore sono 1.735, che portano il totale delle persone che dall'inizio dell'emergenza hanno superato il virus a 4.096.156. Sono 739 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con COVID-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 41.840 le persone positive al Sars Cov2.

Sono 177.977 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività dello 0,56%. Sono i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio