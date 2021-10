Covid, bollettino 8 ottobre: 3.023 nuovi casi, 30 morti, positività all'1,1%

Covid, bollettino 8 ottobre: in lieve risalita la curva epidemica, in rialzo anche il tasso di positività

In lievissima risalita la curva epidemica in Italia, secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute sono 3.023 i casi di oggi contro i 2.938 di ieri con un tasso di positività che dall'1% sale all'1,1% (a fronte di 271.566 tamponi di oggi, rispetto ai 297.356 di ieri). Trenta i decessi (ieri 41) per un totale di 131.228 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 20 in meno (ieri -12) con 17 ingressi del giorno, e scendono a 383, mentre i ricoveri ordinari sono 82 in meno (ieri -48 in meno), 2.742 in tutto.

La regione con più casi odierni è la Sicilia con 469 nuovi casi, seguita da Veneto (+338), Campania (+318), Lazio (+294), e Lombardia (+293). I casi totali sono 4.695.291. I guariti sono 4.234 (ieri 3.966), per un totale di 4.478.137. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 1.247 in meno (ieri -1.074) e sono 85.926. Di questi, sono in isolamento domiciliare 82.801 pazienti.