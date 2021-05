Covid, bollettino 9 maggio: 8.292 nuovi casi, 139 morti, positività al 3,6%

Sono 8.292 10.176 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri, 8 maggio, erano stati 10.176. Sono invece 139 le vittime nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 224 di ieri. In terapia intensiva permangono invece 2.192 pazienti, 19 in meno delle 24 ore precedenti, mentre il tasso di positività è calato al 3,6%.

Coronavirus, bollettino quotidiano del 9 maggio

