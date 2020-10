Covid: boom di decessi (221) e 21.994 nuovi positivi su oltre 174 mila tamponi

Coronavirus, bollettino quotidiano 27 ottobre

In forte incremento la curva epidemiologica in Italia: sono 21.994 i nuovi casi di Covid, contro i 17.012 di ieri, ma con un sensibile aumento di tamponi, 174.398 contro i 124.686 segnalati ieri, quindi 49.712 in più. In aumento i decessi: 221 oggi (ieri erano 141), per un totale di 37.700. Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 958, contro i 991 di ieri, portando il totale a 13.955, e salgono ancora le terapie intensive, +127 (ieri +76), arrivando a 1.411 totali. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è ancora una volta la Lombardia, che registra un sensibile incremento: 5.035 contro i +3.570 di ieri; quindi la Campania con +2.761, e a seguire Piemonte (+2.458), Lazio (+1.993), Toscana 8+1.823), Veneto (+1.526), Emilia Romagna (+1.413) e Liguria con +1.127, per fermarci alle regioni in cui si è superato il +1.000 di nuovi casi positivi. Nessuna regione registra 0 casi.

La regione con l'incremento più contenuto è oggi la Valle d'Aosta (57), ma anche quella con il minor numero di tamponi in più rispetto a ieri (497). Il totale nazionale dei casi sale a 564.778. In significativo aumento i guariti, 3.362 (ieri erano 2.423), per un totale di 271.988. Il numero dei malati attuali si impenna ancora, +18.406 (ieri +14.443), e sono ora 255.090. Di questi, sono in isolamento domiciliare 239.724 pazienti, +17.321 (ieri erano stati 13.376). Il numero totale di casi testati sale a 9 milioni 75mila 818; quello di tamponi effettuati a 14 milioni 953mila 086.

Covid in Lombardia

In Lombardia oggi sono stati registrati 5.035 positivi al coronavirus e 58 morti. In totale dall'inizio dell'epidemia, i decessi raggiungono quota 17.310. I tamponi effettuati sono stati 29.960. Ieri, a fronte di 21.324 tamponi, c'erano stati 3.570 positivi e 17 morti.

Coronavirus nel Lazio

Nel Lazio sono attualmente positive 26.142 persone. Di queste, 1.798 sono ricoverate (ieri erano 1.757, quindi sono aumentate di 41 unità in 24 ore). I 1.798 pazienti ricoverati sono così suddivisi: 1.632 fuori dalla terapia intensiva (+33 nelle ultime 24 ore) e 166 in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri). Lo ha reso noto la Regione su Facebook. In isolamento domiciliare sono invece in 24.344. Per quanto riguarda il numero totale di casi Covid-19 esaminati nella Regione, oggi è arrivato a 37.929. Infine, il numero di deceduti fin qui è pari a 1.139, mentre il numero totale di guariti è di 10.648. Secondo l'ordinanza del 21 ottobre scorso firmata dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, in seguito all'incremento di 1.421 posti letto nelle strutture sanitarie, si dovrebbe raggiungere un totale di 2.913 posti letto per pazienti Covid di cui 532 di terapia intensiva e sub-intensiva.

Puglia, situazione Covid

Sono saliti a tre i decessi oggi a Taranto per Covid tra i ricoverati dell’ospedale San Giuseppe Moscati. Lo ha comunicato oggi pomeriggio Asl Taranto. Alla morte dei due uomini che erano ricoverati in Rianimazione ed avevano entrambi 88 anni, si è aggiunto un terzo decesso avvenuto poco fa. Riguarda una donna che era nel Punto di Primo Intervento, specifica Asl Taranto.

Alle 17 di oggi i ricoverati al Moscati sono 67 e sono così ripartiti: 28 presso il reparto Malattie Infettive; 10 presso il reparto di Pneumologia; 25 al Punto di Primo Intervento e 4 presso il reparto di Rianimazione. Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita invece ad oggi 19 pazienti post-Covid. In leggero incremento rispetto a ieri i ricoverati al Moscati: ieri erano infatti 66 e l’altro ieri 60. Oggi il bollettino della Regione Puglia assegna a Taranto e provincia 58 casi Covid che porta il numero totale a 1391 dall’inizio della pandemia.

Coronavirus in Calabria

Continua ad aumentare in Calabria il numero dei ricoveri per coronavirus, passati nelle ultime 24 ore da 117 a 126. Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione sull’andamento del coronavirus. L’aumento riguarda le Malattie infettive (117 ricoverati in totale), mentre restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive (9). Cinque i nuovi ricoveri registrati oggi a Cosenza (per complessivi 45 ricoveri, 2 dei quali in terapia intensiva), tre i nuovi ricoveri registrati a Catanzaro (29 totali, dei quali 3 in terapia intensiva) e un nuovo ricovero registrato a Vibo Valentia (5), resta stabile invece il numero dei ricoveri a Reggio Calabria (47 totali, dei quali 4 in terapia intensiva)

Marche, la situazione Covid

Nelle Marche ci sono state, nelle ultime 24 ore, altre due nuove vittime correlate al ‘Covid-19’: presso l'ospedale di Ascoli Piceno è deceduto un signore di 61 anni residente a Maltignano (Ascoli Piceno), mentre a Civitanova Marche si è verificato il decesso di un 70enne di Porto San Giorgio (Fermo); entrambi presentavano patologie pregresse. Lo si apprende dal terzo bollettino quotidiano del Servizio sanitario emesso dalla Regione. Il bilancio delle vittime da inizio crisi è salito a 1.008: 601 uomini e 407 donne, con un’età media di 80 anni e mezzo. In provincia di Pesaro-Urbino sono morte finora 524 persone, in provincia di Ancona 216, in quella di Macerata 165, 68 nel Fermano e 26 nel Piceno; nel bilancio delle vittime ci sono anche 9 persone che non risiedevano nelle Marche.

Coronavirus, Brusaferro: "Se si ammalano anziani, cresceranno i decessi"

Fortunatamente le persone più anziane contraggono un po’ meno infezione di quelle più giovani, al momento, ma nelle ultime settimane gli over 70 stanno cominciando ad ammalarsi, e sono quelli con il maggior rischio di gravi complicanze e purtroppo anche di esito fatale. Se questa curva dovesse crescere, ci auguriamo di no e che continueremo a proteggere le persone fragili e anziane, purtroppo porterà anche a una crescita di decessi". Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro durante un punto stampa al ministero della Salute.

Covid Regno Unito

Nel Regno Unito record di morti per coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 367 decessi, mai così tanti dalla fine di maggio (422).

Coronavirus nel mondo

Il numero di infezioni globali da coronavirus ha superato i 43 milioni dall'inizio della pandemia. Lo riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità, che nelle ultime 24 ore ha segnalato una flessione dei nuovi contagi - scesi a quota 177.388 - e dei nuovi decessi, scesi a 2.773 per un totale di 1,15 milioni di morti dall'inizio della pandemia.