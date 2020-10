Covid, Crisanti: "Il numero dei casi non conta. Più importante è la dinamica"

Covid, Crisanti: "Il numero dei casi non conta, guardare la dinamica dell'aumento"

Andrea Crisanti, direttore del dipartimento Medicina Molecolare e Virologia dell’Università di Padova, ha dichiarato ai microfoni di Radio24: “Quel che conta non è il numero dei casi totale ma la dinamica dell' aumento". Sulle nuove restrizioni governative aggiunge: “Gli effetti li incominceremo a vedere tra un paio di settimane. L'importante è mantenere costante il numero dei casi”.

Covid, Crisanti: "Non è possibile un nuovo lockdown, limitazioni solo temporanee"

Sulla possibilità di una nuova chiusura Crisanti continua: "Non c’è possibilità per un nuovo lockdown, forse bisognerà imporre alcune restrizioni a livello locale o temporale. Conclude poi: “Nel Comitato tecnico-scientifico (Cts) sorprende che non sia rappresentato il mondo accademico e scientifico italiano. Non voglio esprimere un giudizio sulle persone che ne fanno parte. Tanti ricercatori hanno operato sul campo in questi mesi, la loro esperienza potrebbe essere utile”.