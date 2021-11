Covid, da giovedì lockdown generale in Slovacchia per due settimane

Slovacchia, oltre 10mila casi nelle ultime 24 Ore. Tasso di vaccinazione tra i peggiori in Ue

Nuovo recordi di contagi, oltre 10mila positivi in solo 24 ore: il governo slovacco ha annunciato una chiusura generalizzata estesa a tutta la popolazione dalla durata di quindici giorni, a partire da giovedì 25 novembre. Con più di 13.mila casi negli ultimi sette giorni ogni milione di persone, la nazione di 5,5 milioni di cittadini ha il dato peggiore per crescita di infezioni a livello mondiale.

La presidente slovacca Zuzana Caputova ha definito quindi il lockdown "inevitabile", aggiungendo che il Paese "sta perdendo la sua battaglia contro il Covid-19". Da lunedì la Slovacchia aveva già imposto misure restrittive per la popolazione non vaccinata: tra queste il divieto di entrare nei negozi non essenziali e nei centri commerciali per coloro che non sono immunizzati, o lo stop alla partecipazione a eventi pubblici o riunioni. Per i non vaccinati sono richiesti due test negativi alla settimana per lavorare. Il tasso di vaccinazione nel Paese è fermo al 45,7%, uno dei più bassi in Europa.