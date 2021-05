Covid, i decessi calano a 149. Il tasso positività rimane basso all'1,9%

Covid, i nuovi casi sono 5.506 e 149 morti. Il tasso di positività rimane basso (1,9%)

La curva epidemica continua in calo in Italia. Sono 5.506 i casi nelle ultime 24 ore, contro i 4.452 di ieri ma soprattutto i 7.852 di mercoledì scorso, il paragone più attendibile. Con 287.256 tamponi, 25mila più di ieri. Il tasso di positività rimane molto basso all'1,9% (ieri 1,7%). I decessi sono 149 (ieri 201), per un totale di 124.646 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in discesa anche i ricoveri: le terapie intensive sono 46 in meno (ieri -65) con 70 ingressi del giorno, e scendono a 1.643, mentre i ricoveri ordinari sono 521 in meno (ieri -485), 11.018 in totale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+936), seguita da Campania (+634), Sicilia (+603), Piemonte (+515) e Lazio (+466). I contagi totali salgono a 4.172.525. I guariti sono 13.929 (ieri 11.831), per un totale di 3.741.149. Sempre in diminuzione il numero delle persone attualmente positive, -8.578 (ieri -7.583): i malati ancora attivi sono ora 306.730. Di questi, sono in isolamento domiciliare 294.069 pazienti.