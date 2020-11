Covid, in Austria scatta un nuovo "lockdown duro" fino al 6 dicembre

Covid, scatta il "lockdown duro" in Austria

Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, annuncerà in una conferenza stampa (inizio alle ore 16.30) un nuovo ‘lockdown duro’ da martedì 17 novembre al 6 dicembre. Secondo i media nazionali l’ordinanza dovrebbe prevedere la chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione dei negozi di generi alimentari, drogherie, farmacie, uffici postali, tabacchini, uffici postali e officine per autoveicoli e biciclette. L’orario di chiusura sarà tassativamente entro le ore 19. Chiusi saranno anche i parrucchieri e il lavoro dovrà essere il più possibile in regime di smart working. Per quanto concerne la scuola, al momento non c’è ancora una linea precisa ma tutta l’istruzione dovrebbe passare a distanza. Saranno possibili gli eventi religiosi e il numero massimo di partecipanti ai funerali sarà fissato a 50 persone.