Coronavirus

Covid, Germania: 10mila nuovi casi in un solo giorno Per la prima volta in Germania si sono superati i 10 mila nuovi casi di coronavirus in un giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11.287 contagi, in confronto ai 7.830 del giorno precedente. Il record finora era stato oltre 8.500 il 20 ottobre. Ci sono stati altri 30 decessi per un totale di 9.905.