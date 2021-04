Covid, in Gran Bretagna 3.402 contagi: numero più basso da settembre

Grazie ad un lockdown durato tre mesi e a una solida campagna vaccinale che corre più veloce rispetto al resto d'Europa, in Gran bretagna si sono registrati 3.402 nuovi casi di coronavirus, il dato più basso da metà settembre. I cittadini britannici che hanno ricevuto la prima dose di vaccino infatti sono 31 milioni, quasi il 46% dell'intera popolazione.

Covid, Gran bretagna: chiuse le frontiere a passeggeri da 4 nuovi Paesi

La Gran Bretagna ha annunciato la chiusura delle frontiere nazionali ai non residenti in arrivo da quattro nuovi Paesi, Kenya, Bangladesh, Filippine e Pakistan, che entrano così nella lista rossa stilata dal governo di Londra. L'obiettivo è quello di evitare il possibile arrivo e diffusione di nuove varianti del coronavirus che potrebbero compromettere la sopracitata campagna di vaccinazione. La misura non si applicherà ai cittadini britannici, irlandesi o alle persone che risiedono in questi Paesi che, tuttavia, dovranno rispettare 10 giorni di quarantena in un hotel, a proprie spese, al loro arrivo.