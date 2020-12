Covid, “Io vaccinata, ora sto benissimo e aiuto gli altri a rendersi immuni”

“Ho fatto il vaccino e sto benissimo. Ora aiuto gli altri ad immunizzarsi contro il Covid”, è quanto ha affermato Elita Mastrovito, assistente sanitaria di 32 anni che lavora nel Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Brindisi. Come riporta Il Quotidiano di Puglia, Elita è stata una delle prime operatrici sanitarie a vaccinarsi domenica 27 dicembre nella regione. A due giorni di distanza riferisce di stare benissimo e di non aver accusato alcun effetto collaterale, o evento avverso.

Subito dopo aver ricevuto il vaccino si è adoperata per somministrare le altre dosi ai suoi colleghi. “Sto bene, mi sento bene e sono sempre più convinta che il vaccino possa fare la differenza - dice Elita Mastrovito - Questa esperienza mi ha fatto sentire privilegiata, perché sono stata tra le prime persone a fare il vaccino e al tempo stesso mi ha fatta sentire maggiormente responsabile”.

Sottoporsi a vaccinazione per questa ragazza “è stato un gesto di consapevolezza e per dimostrare che non c'è nulla da temere alle persone che ad oggi esitano”. In Puglia tra gli operatori sanitari c'è stata una grande adesione. Elita Mastrovito come tanti altri operatori sanitari da mesi combatte in prima linea contro il Covid e non ha mai mollato anche davanti ai rischi che questo comporta per se e per la sua stessa famiglia.