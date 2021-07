Covid, Iss: 71% di ricoveri in rianimazione per non vaccinati nell'ultimo mese

COVID: ISS, IN ULTIMO MESE 69% DECESSI E 71% RICOVERI IN RIANIMAZIONE TRA NON VACCINATI

Negli ultimi 30 giorni, "il 33% di diagnosi, il 71% di ricoveri in terapia intensiva e 69% di morti tra chi non ha ricevuto dosi". Lo sottolinea l'ultimo aggiornamento del report 'Epidemia Covid-19' dell'Istituto superiore di sanità (ISS) pubblicato online. Il report evidenzia anche che "al 29 luglio l'85% degli 'over 80' è stato vaccinato".

Al 29 luglio, in Italia, "il 90,6% degli ultraottantenni in Italia ha completato il ciclo vaccinale previsto con diciannove Regioni e province che hanno raggiunto una copertura vaccinale superiore all'80% in questo gruppo di età. Nelle fasce di età 70-79 anni e 60-69 anni la copertura vaccinale completa si attesta rispettivamente con due dosi è intorno al 84,3% e 74,7%", evidenzia il report.

COVID: ISS, 96% EFFICACIA VACCINAZIONE COMPLETA CONTRO DECESSO

L'efficacia complessiva della vaccinazione con doppia dose nel prevenire "l'ospedalizzazione è al 95%, i ricoveri in terapia intensiva è al 97,2%, il decesso è al 96,4%, l'infezione è all'88%". Lo evidenzia le stime di "efficacia vaccinale nel periodo dal 4 aprile (approssimativamente la data in cui la vaccinazione è stata estesa alla popolazione generale) al 25 luglio (per fascia di età)" del'ultimo aggiornamento del report 'Epidemia Covid-19' dell'Istituto superiore di sanità (ISS) pubblicato online.