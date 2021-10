Covid: Iss, in 7 Regioni Rt sopra 1. Ecco quali

L'indice Rt sale, e arriva a sfiorare la soglia epidemica di 1 a livello nazionale, sopra la quale i contagi si moltiplicano. Ma gia' in 7 regioni questa soglia e' superata: secondo il report del monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Iss, si tratta di Abruzzo (Rt 1,04), Basilicata (1,41), Calabria (1,03), Friuli Venezia Giulia (1,17, unica regione a superare 1 anche nell'intervallo minimo di confidenza), Lazio (1,01), Emilia Romagna (1,05) e Piemonte (1,08). Quanto all'incidenza, salita a 46 casi per centomila a livello nazionale, la peggiore e' la Provincia di Bolzano (101,7 casi per centomila), seguita da Fvg (96,5), Veneto (61,4), Campania (56,9) e Lazio (56,1).