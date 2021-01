Covid, Italia prima in Europa per vaccinazioni: battuta la Germania Il report Agenas

L'Italia è prima per le vaccinazioni fatte (in valore assoluto), 504mila ad oggi, tra i Paesi dell'Unione Europea. Segue la Germania (476mila), Spagna (277mila) e Polonia (188mila). Lo evidenzia il report dell'Agenas pubblicato sul sito dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e aggiornato a questa mattina con l'elaborazione dei dati sulle immunizzazioni per coronavirus nei Paesi Ue.

Il nostro Paese è invece secondo nella classifica delle percentuali delle vaccinazioni fatte ogni 100 abitanti, pari a 0,84%. Prima in questa classifica è la Danimarca (1,76%).

Vaccino: Speranza, ritmo interessante ma siamo all'inizio

"Siamo partiti con un ritmo interessante e determinato" con le vaccinazioni. Ma "siamo ancora all'inizio del percorso". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto al webinar della Federazione italiana medici pediatri "A me il braccio please. Vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari". "Nella tarda serata di ieri abbiamo superato le 500 mila vaccinazioni in Italia", ha osservato il ministro. "Le dosi sono ancora limitate: abbiamo solo due grandi aziende che sono state autorizzate all'immissione in commercio del Vaccino, Pfizer Biontech prima, e da qualche giorno Moderna. Ci auguriamo che nel piu' breve tempo possibile altre aziende possano essere autorizzate a mettere in commercio il loro Vaccino", ha detto commentato Speranza, secondo cui a quel punto "dovremo poi essere veloci ad adattare ai nuovi numeri la nostra macchina organizzativa".