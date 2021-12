Covid, Merkel: "Lockdown ai No Vax, magari fossimo al posto dell'Italia"

Covid, Angela Merkel annuncia il lockdown per i non vaccinati: "Mi sentirei meglio se fossimo nella situazione dell'Italia"

Un lockdown di fatto per i non vaccinati, con l'estensione del 2G al commercio al dettaglio su base federale, e la riduzione dei contatti. É una delle decisioni più rilevanti del pacchetto varato dall'ultima conferenza Stato-regioni annunciato da Angela Merkel, in conferenza stampa a Berlino. "La situazione è seria e il carico delle strutture sanitarie è in parte già ai limiti". L’ex cancelliera ha annunciato il lockdown citando la necessità di "un atto nazionale di solidarietà" per ridurre il numero dei contagi e la pressione, appunto, sul sistema sanitario.

Comunque, l’annuncio arriva proprio nei giorni che precedono l’insediamento di Olaf Scholz. Il Bundenstag procederà all'elezione del socialdemocratico a nuovo cancelliere tedesco l'8 dicembre, mettendo così ufficialmente fine ai 16 anni di potere di Angela Merkel.

"Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'Italia", ha dichiarato la Merkel. “La situazione della pandemia di Covid in Germania è molto seria e anche se i numeri non stanno più crescendo si sono stabilizzati su livelli molto alti”, continua.

Ma non è tutto. L’ex cancelliera ha inoltre asserito che “le vaccinazioni dovrebbero diventare obbligatorie da febbraio e a questo fine la Germania avvierà il dibattito parlamentare per il vaccino obbligatorio anti-Covid”. Abbiamo tutti sperato che l'approccio su base volontaristica avesse maggiore successo, ma ora è chiaro che i vaccini sono l'unica via di uscita dalla pandemia e occorre prendere questa decisione”. "