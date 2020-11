Covid: morto Salvatore Solimeno, campione di body building e nutrizionista

Si è spento all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli Salvatore Solimeno, campione di body building, biologo nutrizionista e istruttore di fitness. Secondo Teleclubitalia che ha comunicato la notizia in anteprima, l’uomo, 45 anni, soffriva di talassemia e da giorni era ricoverato per complicanze di salute dovute al Covid-19.

Come riporta Il Mattino, Solimeno aveva un curriculum agonistico eccellente ed era noto nel mondo del body building anche internazionale. Testimonial per un'azienda di integratori, due lauree, coach di diversi atleti di successo, il campione gestiva una palestra molto frequentata.

Ricoverato per insufficienza respiratoria dopo aver contratto il coronavirus, Salvatore ha combattuto per giorni ma dopo ma non è riuscito a vincere questa battaglia. "Era forte e combattivo - spiegano gli amici - eravamo convinti che avrebbe sconfitto anche il Covid".