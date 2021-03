Covid, 20.159 nuovi contagi e 300 morti

20.159 nuovi casi e 300 morti: sono questi i dati diffusi oggi sull'andamento della pandemia da coronavirus in Italia.

Covid, Toscana: oggi 36 morti e 1358 nuovi casi

In Toscana sono 182.356 i casi di positività al Coronavirus, 1.358 in più rispetto a ieri (1.305 confermati con tampone molecolare e 53 da test rapido antigenico). Lo riferisce la Regione. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 150.913 (82,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.356 tamponi molecolari e 5.573 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,5% è risultato positivo. Sono invece 9.929 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.348, +1,1% rispetto a ieri.

Covid, Puglia: 1546 casi e 10 morti

Oggi in Puglia sono stati registrati 1.546 casi positivi al Covid-19: 623 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati, spiega la Regione, 10 decessi: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.763.594 test. 128.993 sono i pazienti guariti. 43.079 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 176.529 così suddivisi: 69.114 nella Provincia di Bari; 17.660 nella Provincia di Bat; 12.745 nella Provincia di Brindisi; 33.483 nella Provincia di Foggia; 15.945 nella Provincia di Lecce; 26.660 nella Provincia di Taranto; 649 attribuiti a residenti fuori regione; 273 provincia di residenza non nota.

Coronavirus, nel Lazio 1.793 casi e 15 decessi

“Oggi su oltre 14mila tamponi nel Lazio (-2.664) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 31mila test, si registrano 1.793 casi positivi (-28), 15 i decessi (-9) e +1.142 i guariti". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato."Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive - ha aggiunto - il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 700".

Covid, i dati dell'Emilia-Romagna: 34 morti e 2.448 contagi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 316.967 casi di positività, 2.448 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.110 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I morti sono 34. Lo riferisce la Regione. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 14,3%, come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti.