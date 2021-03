Covid: 12.916 casi, 417 morti, su ricoveri, intensive e tasso positività 8,2%

Sono 12.916 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 19.611 di ieri ma con molti meno tamponi, come sempre il lunedì: 156.692, 116mila in meno. Tanto che il tasso di positività schizza all'8,2% (+1% rispetto a ieri). I decessi sono 417 (ieri 297), per un totale di 108.350 vittime da inizio epidemia. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive salgono di altre 42 unità (ieri +44) con 192 ingressi del giorno, e sono 3.721 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di ben 462 unità (ieri +80), e salgono a quota 29.163. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri è l'Emilia Romagna (+2.011), seguita da Lombardia (+1.793), Piemonte (+1.504), Lazio (+1.403), Campania (+1.169) e Toscana (+1.021). I contagi totali da febbraio 2020 salgono a 3.544.957. I guariti sono 19.725 (ieri 17.950), per un totale di 2.870.614. Torna a calare, quindi, il numero delle persone attualmente positive: sono 7.242 in meno (ieri +1.357), 565.993 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 533.109 pazienti.