Covid. Nuovi tamponi, meglio dei molecolari. Per trovare virus appena attacca

Covid. Quando la carica virale è bassa, e può accadere nelle prime fasi dell'infezione da Sars Cov-2, il tampone può non raccogliere abbastanza particelle virali. Così una persona infetta potrebbe risultare negativa, diffondendo involontariamente il contagio. Ma dei ricercatori dell'Università del Nebraska e del National Strategic Research Institute, sempre dell'Università del Nebraska, hanno ideato dei tamponi in nanofibre ultra-assorbenti per ridurre il numero di falsi negativi al Covid-19.

In questo momento il test più sensibile per individuare il Coronavirus è il tampone molecolare, chiamato anche PCR, che viene praticato raccogliendo del muco nel naso della persona, inserendo un lungo tampone in profondità nella cavità.

Il tampone in nanofibra ultra-assorbente è un sistema potenziato in grado di assorbire più virus e altri materiali biologici di altri test, al fine di migliorare la sensibilità delle diagnosi e agire precocemente. La raccolta e il recupero dei campioni di tamponi sono fondamentali per ridurre i test diagnostici falsi negativi anche quando i campioni biologici a disposizione sono limitati.

Infatti il team di ricercatori ha confrontato la sensibilità dei cilindri in nanofibra con cotone e quelli floccati, comunemente usati per i test col Covid-19, con quelli in nanofibra e ha scoperto che questi ultimi riducono drasticamente il numero di falsi negativi perché rilevano il coronavirus a concentrazioni 10 volte inferiori rispetto agli altri tamponi. I tamponi in nanofibra migliorano significativamente l'assorbimento e il rilascio di proteine, cellule, batteri, dna e virus da soluzioni e superficie e potrebbero risultare una grande promessa nel migliorare la sensibilità del test, portando potenzialmente a una diagnosi tempestiva e accurata di molte malattie. Dopo aver utilizzato una tecnica di elettrofilatura per realizzare cilindri alti un centimetro con strati di nanofibre, i ricercatori hanno usato la gelatina per rivestire i cilindri e legarli a piccoli bastoncini di plastica per far sembrare i cilindri come normali tamponi.

Oltre a consentire test Covid-19 più accurati e sensibili, i tamponi ultra-assorbenti hanno un grande potenziale nella diagnosi di altre malattie, nei test per l'intossicazione alimentare e nell'aiutare le squadre forensi a identificare i sospetti di crimini dai più piccoli campioni biologici, hanno detto i ricercatori.

Lo studio su questi particolari tamponi è stato pubblicato mercoledì su Nano Letters, una rivista scientifica peer-reviewed pubblicata dall'American Chemical Society.