Covid, quasi 190mla nuovi casi. Gimbe: "Da prossima settimana la discesa"

Covid: Gimbe, da prossima settimana inizio discesa contagi

I contagi di questa settimana? "I numeri vanno sempre interpretati, questa settimana c'e' stata una netta frenata dell'aumento dei contagi, in 10 regioni aumentano e in 10 diminuiscono. I decessi aumentano perche' si verificano circa tre settimane dopo il contagio ma siamo quasi al picco dell'ondata, la prossima settimana dovremmo scendere, verosimilmente ma avremo ancora un mese di circolazione elevata del virus". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Nino Cartabellotta presidente della fondazione Gimbe.

Covid: un anno fa 4,7% positivi ricoverati, oggi lo 0,7%

Un fiume di casi positivi, piu' di dieci volte tanto, ma meno ricoveri e meno decessi: la differenza tra l'anno scorso e quest'anno, in questa fase epidemica, si puo' sintetizzare cosi'. Se il 20 gennaio 2021 i nuovi casi erano 13.571, in pratica quelli che oggi registra il solo Lazio, il bollettino odierno parla di 188.797 contagi. Eppure i ricoveri sono meno dell'anno scorso, peraltro in una fase in cui, nel 2021, la seconda ondata era ormai ampiamente declinante, e gli ospedali iniziavano a svuotarsi: i ricoverati in terapia intensiva quel giorno erano ancora 2.461 (oggi sono 1.698), quelli nei reparti ordinari 22.469 (oggi 19.659). Inoltre quel giorno si registravano ancora 524 morti, dopo aver superato a novembre quota mille, oggi sono 385.

Covid: oggi 188.797 casi e 385 morti, positivita' sale al 17%

In Italia 188.797 nuovi casi di coronavirus (con 1.110.266 tamponi effettuati, mentre il giorno prima 192.320 con 1.181.889 test). Nelle ultime 24 ore altri 385 decessi (contro i 380 di mercoledì). In terapia intensiva ricoverati 1.698 pazienti (+10) mentre i guariti sono 143.029. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.659: +159 nel giro di 24 ore. In salita il tasso di positività al 17%.

La regione con il maggior numero di casi odierni e' la Lombardia con 33.676 contagi, seguita da Veneto (+21.833), Emilia Romagna (+20.140), Campania (+16.977) e Piemonte (+15.328). I casi totali salgono a 9.418.256. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 143.029 (ieri 136.152) per un totale di 6.593.625, mentre gli attualmente positivi crescono di 55.451 (ieri +64.434 unita') arrivando al picco di 2.682.041. Di questi, 2.660.684 pazienti sono in isolamento domiciliare.

