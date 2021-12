Covid, record positivi:127mila in 24 ore. Italia "rosso scuro", ciao Capodanno

Covid, record di positivi: sono quasi 127 mila in 24 ore

Record di positivi: in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 98.020. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156 , mentre ieri erano state 136. Sono 1.150.352 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Un numero enrome. Ieri erano stati 1.029.429. Il tasso di positività è al 11.03%, in aumento rispetto al 9,5% di ieri. Sono 1.226 (ieri 1.185) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 134. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.866 (ieri 10.578), 288 in piu' rispetto a ieri.

Covid: mappa Ecdc, "rosso scuro" in gran parte Italia e Europa

Gran parte dell'Italia e gran parte dell'Unione europea sono colorate di "rosso scuro", segno di forte diffusione del virus, nella mappa dell'Ecdc, l'agenzia europea per la prevenzione e il contrasto alle malattie. L'aumento dei contagi dovuti alla diffusione della variante Omicron del Covid-19 provoca la prevalenza di questo colore nella maggior parte dei Paesi europei mentre solo 7 regioni del Sud italiano (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna) presentano una gradazione di rosso leggermente piu' chiara.

Nelle ultime 24 ore si registrano record di positivi nei dati che arrivano dalle singole Regioni. Piu' di 10mila nuovi casi in Veneto, oltre 11.500 in Piemonte, 7mila in Emilia-Romagna. Si tratta dei valori massimi registrati nella pandemia. Aumenta cosi' la preoccupazione per le feste di Capodanno. Il presidente della Basilicata Bardi invita i cittadini 'a limitare al massimo i partecipanti ai cenoni in casa, restringendole ai congiunti piu' stretti'. ---.

Covid, arriva proroga di tre mesi per medici in pensione: Dl Milleproroghe prevede ok a incarichi fino al 31 marzo Arriva una proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2022, per far tornare al lavoro i medici in pensione: lo prevede una delle norme del dl Milleproroghe che punta a rafforzare il sistema per fare fronte all'emergenza Covid. Ai medici "in quiescenza", ma anche ai veterinari e ai sanitari potranno essere affidati incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, non pero' piu' lunghi di 6 mesi. Potranno essere superati i limiti previsti per la spesa del personale.

Covid: in Lombardia 39.152 casi, nuovo record

Con 229.059 tamponi eseguiti e' di 39.152 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positivita' in salita al 17% (ieri 15,5%). E' il nuovo record da inizio pandemia. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (+13, 204) e nei reparti (+38, 1.869). Sono 36 i decessi, che portano il totale a 35.044 da inizio pandemia.

Covid: in Emila Romagna 7mila casi, quasi raddoppiati in un giorno

Sono quasi raddoppiati in un giorno i casi rilevati in Emilia-Romagna: dagli oltre 4mila di ieri oggi il bollettino della Regione riporta 7.088 contagi su quasi 58mila tamponi effettuati. Al pari di ieri, e' un numero di infezioni mai visto sul territorio da inizio pandemia. L'eta' media dei nuovi positivi e' di 36,5 anni. Aumenta la pressione sugli ospedali: sono 121 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive (+8 rispetto a ieri): eta' media 62,2 anni, il 73% senza vaccino.

Covid: oltre 11.500 contagi in Piemonte, e' nuovo record

Nuovo record di contagi, per il terzo giorno consecutivo, anche in Piemonte. Sono 11.515 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 12,7% di 90.662 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 7.950 (69,0%). Otto i decessi, nessuno di oggi, superano quota cento i ricoveri in terapia intensiva, dove sono 102 (+3), mentre nei reparti ordinari i pazienti sono 1.176 (+29).

Covid: Liguria, nuovo record contagi e 10 decessi

Nuovo record per nuovi contagi da Covid pure in Liguria: oggi sono 1.781 (ieri 1.634) a fronte di 7.551 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 15.352 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positivita' e' del 7,45%. Attualmente i positivi in Liguria sono 15872, 979 piu' di ieri. Dieci le morti accertate: si tratta di cinque uomini (di eta' compresa tra i 67 e i 97 anni) e cinque donne (71-85 anni). Aumentano le terapie intensive: sono 43, ieri erano 38. I ricoveri complessivamente sono stanzialmente stabili: 542 ricoverati, uno in meno rispetto a ieri. I guariti sono 792.