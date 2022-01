Covid, Ricciardi: se ne esce in 8 giorni, ecco come

Covid, Ricciardi: picco a inizio febbraio. Bene primavera-estate, ma l'autunno...

"Siamo in un rallentamento della crescita in Italia, speriamo che entro gennaio, inizio febbraio, vedremo il picco. Avremo primavera buona e estate ottima ma virus tornera', sono due anni che c'e' questo circolo", spiega Walter Ricciardi ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. Il consulente del ministro della Salute spiega: "Se noi non affianchiamo alla vaccinazione delle decisioni piu' impopolari, per esempio tracciare e isolare tutti i fuochi, non supereremo il problema". Ricciardi aggiunge che "a livello individuale, per chi ha la terza dose, e' come un'influenza ma per chi non e' vaccinato non e' una influenza, e' una malattia serissima. Avendo milioni di non vaccinati abbiamo ancora una ospedalizzazione alta".

Covid:Ricciardi, con vaccini e test a tappeto fuori in 8 giorni

"Ci sono due possibilità di fronte alla pandemia. O fai la mitigazione o il contenimento. Se scegli la prima sei sempre indietro. Ma una malattia come questa, con una tale mortalità e contagiosità non la devi inseguire, bensì anticipare, anche prendendo decisioni impopolari prima. È chiaro che tutti sono bravi a dire ''al fuoco al fuoco'', quando il virus dilaga ma il pandemonio si evita solo intervenendo prima". Lo afferma Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in un'intervista oggi a La Repubblica. "Oltre a vaccinare tutti, bisognerebbe fare i tamponi alla stragrande maggioranza degli italiani e isolare gli infetti. Se ne uscirebbe in 8 giorni. È un'operazione che tutti dicono sia impossibile ma - sottolinea Ricciardi - i cinesi per un caso testano 10 milioni di persone. Noi con 200mila potremmo ben testare 60 milioni di italiani".

