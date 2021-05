Covid, salgono nuovi casi (10.585) e positività (3,2%), morti in calo (267)

Anche oggi in aumento i casi di Covid registrati in Italia, sono 10.385 a fronte dei 9.116 di ieri, con un numero di tamponi non molto piu' elevato di quello di 24 ore fa: 327.169 contro 315.506, con un tasso di positivita' che risale al 3,2% (ieri era 2,9%). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In calo il numero di morti nelle ultime 24 ore connessi con il coronavirus: sono 267 contro 305 di ieri, per un totale di 122.005 dall'inizio della pandemia. Cala ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 17.520, con un decremento di 656 unita' rispetto a ieri; i pazienti in terapia intensiva sono 2.368, con 142 ingressi del giorno (+6), contro i 2.423 che risultavano ieri (-55).