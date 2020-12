Speranza: "3ª ondata dietro l'angolo, vaccino bene comune, gratis per tutti"

Il Ministro della salute, Roberto Speranza, ha riferito all'aula del Senato riguardo a ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid, in particolare sulla prossima campagna di vaccinazione contro il virus.

"Le scelte adottate dal governo sono difficili quanto necessarie. Le misure stanno funzionando" ha sottolineato. "Se abbassiamo la guardia, la terza ondata è dietro l’angolo”. "Siamo consapevoli dei sacrifici" chiesti con le misure del governo "ma senza sarebbe stato difficile tenere la curva sotto controllo e il servizio sanitario non reggerebbe. L'Rt è sceso da 1,7 a 1,08 in 4 settimane e tutto dovrebbe confermare che continuerà a scendere. Sono fiducioso che a breve l'indice possa scendere sotto 1 e questo è essenziale per portare il contagio sotto controllo".

"Resta divisione tra regione, no a spostamenti"

"L'orientamento del governo è di confermare il modello delle Regioni per scenari e rischi", la divisione tra Regioni "rosse, arancioni e gialli" perché "risultati per noi sono stati soddisfacenti", "l'impianto è corretto e sta funzionando". L'obiettivo "del governo, durante le feste natalizie, è di disincentivare gli spostamenti internazionali, limitare gli spostamenti tra le Regioni e nei giorni del 25, 26 dicembre e del 1 gennaio limitare gli spostamenti anche tra i Comuni".

Speranza sul vaccino: "Gratis per tutti, prima a personale sanitario e anziani"

"Al momento non è intenzione del governo disporre l'obbligatorietà della vaccinazione. La campagna di vaccinazione sarà imponente, dobbiamo evitare di arrivarci con il servizio sanitario in difficoltà". La distribuzione del "vaccino sarà centralizzata", vaccino che sarà "gratuito per tutti gli italiani" perché è "un bene comune". Il ministro ha dichiarato che i primi a essere vaccinati saranno il personale sanitario e il personale delle Rsa. Priorità assoluta anche ai soggetti a rischio, per età e stato di salute. Con l'aumento delle dosi si inizierà a vaccinare anche altre tipologie di persone: personale scolastico, forze dell'ordine, personale impiegato nelle carceri.

"L'Italia ha opzionato 202 milioni di dosi di vaccino e 573mila dosi di vaccino, così da vaccinare tutta la popolazione. Le prime dosi potranno cominciare ad essere disponibili da gennaio. E' probabile che saranno necessarie due dosi per ogni vaccinazione".

Scuole: "Obiettivo riportare le superiori in presenza"

"Compatibilmente con l'evoluzione del quadro epidemiologico, l'obiettivo del governo è di riportare in presenza le scuole superiori".