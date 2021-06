Covid, stato d'emergenza oltre il 31 luglio: ipotesi proroga fino a fine anno

Caos vaccini, varianti in arrivo e il rientro dalle vacanze con l'autunno alle porte: nelle intenzioni del premier Mario Draghi, secondo fonti autorevoli di Palazzo Chigi, ci sarebbe quella di prorogare lo stato d'emergenza, in scadenza per il 31 luglio, almeno fino dell'anno. "L'emergenza sanitaria a luglio non sarà finita - spiegano le fonti al Messagero- come è evidente. E non sarà conclusa neppure la fase più intensa della campagna vaccinale. In più, ci sarà da affrontare la situazione che seguirà alle vacanze estive e garantire una ripartenza ordinata e sicura a settembre-ottobre. Insomma, abbiamo davanti mesi complicati, senza contare che c'è il rischio delle varianti". La decisione di prolungare lo stato d'emergenza sembra quindi abbastanza certa: grazie ai "poteri straordinari", in caso di nuove andate e in previsione della fase finale della campagna vaccinale, il premier potrebbe infatti gestire la pandemia con misure ad hoc nel migliore dei modi.