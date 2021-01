Covid, usiamo lo Spray nasale. Taffix Uccide il 99% delle cellule virali

Illustre Presidente Conte, Egregi Ministri

sempre più italiani si domandano come si possa andare avanti nella lotta al Covid19 con queste chiusure d’emergenza che non si stanno dimostrando utili, mentre si gettano miliardi in insufficienti ristori a pioggia.

Visto che il mondo scientifico sembra procedere per tentativi senza alcun frutto, perché non ne proviamo uno che in Israele sta dando promettenti risultati?

Si tratta dello Spray nasale Taffix, che secondo gli esperimenti fatti per saggiarne l’efficacia, è in grado di uccidere il 99% delle cellule virali del Covid 19.

Non costa poco, praticamente 0,50 centesimi al giorno, come una mascherina, ma è assai più efficace.

Se grazie all’uso di questo spray si potesse evitare di bloccare del tutto l’economia del paese come si sta facendo senza risultati, si otterrebbe un enorme progresso e si eviterebbe l’inutile e costosissima operazione dei ristori.

I virologi-sempre-in-tv ci dicono che la chiave è il distanziamento, la mascherina, al fine di non entrare in contatto con il virus.

Ora, le ricerche sul campo dimostrano che il Taffix crea una barriera sulle mucose del naso, modificando il ph in maniera del tutto ostile all’ingresso dei virus.

Vediamo quindi se questo non sia il modo di fermare il virus senza fermare il paese e la sua economia.

Avete buttato una montagna di denaro in assurdi, inutili e pure pericolosi banchi a rotelle, volete provare con una soluzione che sta dando ottimi risultati in Israele, uno dei paesi più avanzati del mondo?

Inoltre, perché non seguire per le cure a domicilio dell’infezione da Covid19 il davvero semplice protocollo proposto dal Prof. Remuzzi, direttore Scientifico dell’Istituto Mario Negri, invece di lasciar caricare gli ospedali di un peso sempre più impossibile da portare?

Chi scrive non ha alcun interesse nella Nasus Pharma, che ha sviluppato il virus in base alle ricerche dell’Università di Haifa. Anche il Direttore dell’Istituto di genetica molecolare del CNR lo considera un presidio valido.

In attesa degli effetti ancora incerti – e ad assai lungo periodo dei vaccini – l’Italia potrebbe fare come l’Iran, che pur boicottando da sempre qualsiasi prodotto israeliano – sta acquistando grandi partite di Taffix.

Mi auguro che dopo aver accelerato oltre ogni limite pensabile le sperimentazioni dei vaccini, si voglia fare altrettanto con questo semplice rimedio, peraltro già testato con successo.