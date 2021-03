Coronavirus

Sabato, 13 marzo 2021 - 16:47:00 Covid, Zangrillo-Burioni: "Cortisone e cure sbagliate". Allarme terapie pericolose COVID: BURIONI, 'NO TERAPIE INUTILI E PERICOLOSE COME CORTISONE IN FASE INIZIALE'. ZANGRILLO, 'MAGGIORANZA PAZIENTI IN PRONTO SOCCORSO PER ERRORI CURE CASA'