CureVac, il vaccino è flop: efficace solo al 47%. Caos in Ue e tonfo in borsa

Vaccino CureVac non funziona: l'Ue ci ha investito. Efficace solo al 47%. Gli altri vaccini a mRna finora approvati dall'Ema hanno un'efficacia media di oltre il 90%

E alla notizia dei test falliti che rivelano come flop il vaccino della casa farmaceutica tedesca, segue il tonfo in Borsa dei titoli CureVac, crollati del 50,6%. Ed è caos in Ue, che aveva ordinato almeno 225 milioni di dosi da fornire "non appena saranno dimostrate la sicurezza e l'efficacia del vaccino". Il CureVac sarebbe dovuto essere il terzo vaccino a mRna dopo Pfizer e Moderna. L'annuncio della conclusione del contratto con la Commissione europea, che ha negoziato con le aziende farmaceutiche a nome dei 27 Stati membri, è datato 17 novembre 2020. L'accordo preliminare di acquisto prevede anche l'opzione di fornitura di ulteriori 180 milioni di vaccini. Per l'Italia erano attese 30,2 milioni di dosi.

Non comunichiamo le cifre del sostegno che investiamo in ogni azienda per lo sviluppo della capacità di produzione” dei vaccini anti-Covid, dichiara Stefan De Keersmaecker, portavoce della Commissione europea, all’indomani delle notizia relativa all'efficacia del vaccino CureVac, che sarebbe solo del 47%. Come le altre case farmaceutiche che hanno firmato un contratto di fornitura con l’Ue, anche CureVac ha ricevuto sostegno per incrementare la capacità di produzione delle dosi. In totale “abbiamo usato approssimativamente 2,9 miliardi di euro per investire nella capacità di produzione delle diverse aziende, ma non dichiariamo le cifre su ogni azienda perché sono considerate informazioni riservate”, precisa De Keersmaecker. Oltre al sostegno previsto dal contratto, la casa farmaceutica tedesca ha ricevuto un prestito da 75 milioni di euro da parte della Bce per gli investimenti. Il prestito è stato finanziato nell'ambito dell'Infectious Diseases Finance Facility di Horizon 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'Ue per il periodo 2014-2020.