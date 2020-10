Bari, scatta la solidarietà: ristorante chiude e dona cibo per 50 bisognosi

Con il nuovo Dpcm molte attività di ristorazione sono entrate in difficoltà. Una di queste, la braceria Mangiafuoco di Bari, dovendo chiudere nel pomeriggio per rispettare il nuovo decreto ha pensato di andare oltre le proprie difficoltà per fare del bene. Così è scattata la solidarietà per i più bisognosi: il locale ha ha deciso di donare cibo per cinquanta persone alla mensa di Santa Chiara. Come spiega il titolare, Donato Attolico, sulle pagine di Repubblica: "Abbiamo pensato che fosse la cosa più giusta da fare".

Il locale che si trova in viale Concilio Vaticano II, nel quartiere di Poggiofranco a Bari, ha una clientala quasi prettamente serale e dunque la chiusura imposta alle 18.00, risulta dura per un locale che con i guadagni delle cene va avanti. Siccome prima del dpcm, il titolare aveva già provveduto ad acquaistare scorte di alimenti, ecco l'idea: consegnare il cibo ordinato, tutto di prima qualità e che rischiava di rimanere nelle celle frigorifere, alla mensa di Santa Chiara che lo utilizzerà per sfamare le persone più bisognose.